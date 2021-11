Stiri pe aceeasi tema

- Sara Blakely, directorul executiv al companiei de lenjerie modelatoare Spanx, a dat joia trecuta o petrecere pentru a sarbatori faptul ca firma fondata de ea a ajuns sa aiba o valoare de peste un miliard de dolari. Cu aceasta ocazie, ea și-a aratat recunoștința fața de angajații sai cu prime a caror…

- Sara Blakely, directorul executiv al companiei de lenjerie modelatoare Spanx a dat joia trecuta o petrecere pentru a sarbatori faptul ca firma fondata de ea valoreaza peste 1 miliard de dolari. Pentru succesul caștigat, afacerista și-a aratat recunoștința angajaților ei, drept pentru care le-a dat o…

- Rolls Royce, parte a BMW Group, a anunțat ca în ultima parte din 2023 va lansa primul sau model 100% electric care se va numi Spectre și mașinile vor fi pâna atunci îndelung testate. Compania spune ca în 2030 întreaga sa gama va fi electrica. Compania are o perioada extrem…

- Un exemplar din prima editie a cartii clasice horror „Frankenstein” de Mary Shelley a stabilit un record mondial pentru cel mai mare pret platit pentru o lucrare tiparita semnata de o femeie, dupa ce a fost vanduta la licitatie pentru 1.170.000 dolari (856.000 de lire sterline), potrivit The Guardian.…

- Carmel Sepuloni, ministrul Dezvoltarii Sociale din Noua Zeelanda, ținea un interviu live prin Zoom, cand fiul ei a intrat in camera razand și ținand in mana un morcov care avea o forma ciudata, informeaza The Guardian, citat de Mediafax . Carmel Sepuloni incearca sa evite momentul, insa fiul sau continua…

- Un protest impotriva restricțiilor anti-Covid a afost anunțat pe rețelele de socializare in Auckland, cel mai mare oraș din Noua Zeelanda, insa o singura persoana a raspuns vineri apelului, relateaza Digi24 , care citeaza The Guardian. Poliția neozeelandeza a intrat in alerta dupa ce pe rețelele de…

- Profesorul de sanatate publica de la UBB Cluj, Razvan Cherecheș, dezvaluie un incident interesant. ”Incepand cu 1 noiembrie, compania aeriana Delta din SUA le va solicita angajaților nevaccinați sa plateasca 200 dolari pe luna in plus la asigurarea de sanatateAceasta suma lunara ar compensa costul…

- Una dintre cele mai mari companii de investiții din lume, Vanguard, le va oferi angajaților sai din SUA cate 1.000 de dolari daca se vaccineaza impotriva Covid-19, informeaza BBC . Oferta companiei Vanguard este valabila pana in luna octombrie, dar vor fi recompensați și angajații care s-au vaccinat…