- "Roseanne", cel mai popular serial american, a fost anulat de postul TV ABC dupa ce starul show-ului, Roseanne Barr, personaj controversat si sustinatoare a lui Donald Trump, a publicat pe platforma online Twitter un mesaj rasist, transmite AFP.

- Twitter a cerut celor peste 300 de milioane de utilizatori sa isi schimbe parolele dupa ce o defectiune tehnica a facut ca o parte din acestea sa fie stocate in format text in sistemul informatic al companiei, transmite Reuters, preluata de News.ro. Operatorul reţelei de socializare a anunţat…

- Federatia engleza de fotbal (FA) a cerut scuze cluburilor Tottenham si Manchester United pentru postarea unui tweet in care il ironiza pe atacantul Harry Kane in timpul semifinalei de sambata din Cupa Angliei, relateaza Reuters. Pe contul oficial de Twitter al FA, a fost postata o fotografie a fundasului…

- Elon Musk inlocuiește roboții cu oameni la Tesla, scrie The Next Web . Miliardarul, cunoscut pentru aversiunea sa fața de roboți , are insa o explicație simpla pentru care a luat aceasta decizie: aceasta vine pentru imbunatațirea producției pentru Model 3, prima mașina electrica de masa a companiei.…