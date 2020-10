Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Budapesta a cerut expertilor medicali din tara sa analizeze eficacitatea vaccinurilor impotriva COVID-19 dezvoltate de Rusia si de China, pentru posibile achizitii viitoare, a anuntat seful de cabinet al premierului Viktor Orban, potrivit Agerpres, care citeaza Reuters.Ungaria este pregatita…

- ​Studenții de la prestigioasa Universitate de Arta Teatrala și Cinematografica din Budapesta (SZFE) sfideaza ordinul de a pune capat blocadei instituite în semn de protest fața de impunerea unei noi conduceri de catre guvernul Viktor Orban și continua sa protesteze denunțând o încalcare…

- Guvernul ungar va da pana la trei milioane de forinti (9.693 de dolari) fiecarei familii drept ajutor pentru renovarea locuintei, aceasta fiind ultima masura adoptata de Executivul de la Budapesta pentru a stimula revenirea economiei dupa pandemia de coronavirus, transmite Reuters. „Familiile cu cel…

- Pana la 200.000 de persoane ar putea deveni simultan infectate cu noul coronavirus in Ungaria, conform celui mai rau scenariu avut in vedere de guvernul de la Budapesta, a declarat luni in fata parlamentului ungar premierul Viktor Orban, care a sustinut ca sistemul sanitar al Ungariei va putea face…

- Conducerea prestigioasei Universitati de Arta Dramatica si Cinematografica de la Budapesta a demisionat in semn de protest fata de numirea unui nou Consiliu de Administratie de catre Guvern, suspeceptibil in opinia sa sa priveze institutia de orice autonomie, relateaza Reuters, potrivit news.ro.De…

- Wizz Air va reduce semnificativ zborurile saptamanale, catre si dinspre Ungaria, de pe 7 serptembrie, in urma inchiderii granitelor pentru straini de catre guvernul de la Budapesta ca masura de prevenire a extinderii epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, conform news.ro.Ungaria a anuntat…

- Ambasada Statelor Unite la Budapesta a avertizat luni ca grupurile neo-naziste nu trebuie tolerate, dupa ce doua steaguri curcubeu au fost rupte de pe cladiri municipale, cel mai recent incident anti-LGBT din Ungaria, transmite Reuters.