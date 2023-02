Stiri pe aceeasi tema

- Compania turca Karadeniz a anuntat sambata, 11 februarie, ca va trimite doua nave de ajutor umanitar, care pot gazdui fiecare 1.500 de persoane, pentru a sprijini eforturile de ajutor din provincia Hatay, puternic afectata de cutremururele majore de luni, 6 februarie, transmite Reuters. „Compania lucreaza…

- Romania trimite AJUTOR suplimentar Turciei, dupa cutremurul devastator: Medici, echipe canine și bunuri de stricta necesitate, trimise de țara noastra Romania trimite AJUTOR suplimentar Turciei, dupa cutremurul devastator: Medici, echipe canine și bunuri de stricta necesitate, trimise de țara noastra…

- Cel putin 4.372 de morti au fost confirmati dupa ce un puternic cutremur cu magnitudinea 7,8 a zguduit Turcia si Siria luni dimineata , transmite seful serviciilor pentru dezastre din Turcia. Incepind de marți dimineața, bilantul Turciei a crescut la 2.921 de persoane, potrivit lui Iaunus Sezer, seful…

- FOTO| Echipa de sprijin din Romania a ajuns in Turcia: Personal specializat de cautare-salvare, medici, asistenți și personal cu echipe canine in zona afectata de cutremure FOTO| Echipa de sprijin din Romania a ajuns in Turcia: Personal specializat de cautare-salvare, medici, asistenți și personal cu…

- ''Am crezut ca este apocalipsa'', a declarat Melisa Salman, de 23 de ani, jurnalista locala in Kahramanmaras, provincia in care se afla epicentrul celor doua puternice cutremure care au lovit luni sud-estul Turciei. Ea a mai spus ca nu a vazut niciodata cutremure atat de puternice, relateaza AFP,…

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 care a lovit luni Turcia și Siria a dus la apariția unei „situații catastrofale” in Siria, a declarat, pentru CNN , un oficial al Comitetului Internațional de Salvare (IRC). „Ceea ce vedem in interiorul Siriei este cu adevarat o situație catastrofala”, a declarat Mark…

- Cel puțin 1.500 de persoane au murit in urma unui puternic cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade care s-a produs luni dimineața, in apropiere de granița turco-siriana. Șocul puternicului cutremur care a lovit sudul Turciei și Siria vecina, provocand moartea a 1.500 de persoane in ambele țari, a fost…

- Eveniment Romanii surprinși de cutremurul din Turcia vor fi repatriați / S-au trimis deja echipe de salvare februarie 6, 2023 14:58 Statul roman a trimis pe teritoriul Turciei o echipa RO-USAR specializata in intervenții de cautare și salvare. Acest lucru s-a intamplat in urma unei solicitari de…