O firma japoneza a adoptat 9 pisici care iși fac de cap in birourile sale pentru a creste productivitatea si pentru a reduce stresul angajatilor, scrie World Of Buzz. Aceasta companie de internet, Ferray Corporation din Japonia, a adoptat noua „pisici de birou” pentru a crește productivitatea și pentru a reduce stresul angajaților. Aceasta relație nu numai ca ii aduce beneficii angajaților de birou ai companiei, dar ajuta și sa le ofere celor noua pisici o casa pentru totdeauna in care vor primi dragoste și hrana pentru tot restul vieții. Avand in vedere spațiul limitat din Tokyo, mulți chiriași…