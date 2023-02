Stiri pe aceeasi tema

- Trofeul Carpați la handbal masculin debuteaza astazi in noua sala polivalenta din Oradea, Romania urmand sa evolueze in compania Slovaciei, de la ora 19:15. Competiția va fi televizata de Pro Arena. Competiția de prestigiu reunește la start patru echipe și urmeaza a se disputa in sistem Final Four,…

- Fostul presedinte și premier rus Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai loiali aliați ai lui Vladimir Putin care a primit o noua functie in aceasta saptamana, a prezis pentru 2023 un razboi intre Germania si Franta si un razboi civil in SUA, in urma caruia Elon Musk va deveni presedinte, informeaza agenția…

- Senatul a adoptat tacit, miercuri, o propunere legislativa a deputatilor PSD, de completare a art.139 din Codul Muncii, prin care Boboteaza si Sf. Prooroc Ioan Botezatorul, sarbatorite anual pe 6 si 7 ianuarie, sunt declarate zile nelucratoare. Nota de adoptare tacita a propunerii legislative, pentru…

- Spinu a spus ca comapnia de stat Energocom va cumpara suficienta energie electrica de la Cuciurgan, cea mai mare centrala electrica a țarii, pentru a acoperi toate nevoile Moldovei pentru luna decembrie, atunci cand sunt combinate cu importurile existente din Romania, relateaza Reuters . Centrala, situata…

- Centrala electrica pe carbune Emile-Huchet din departamentul francez Moselle, inchisa in martie, a inceput din nou sa produca energie electrica. {{651512}}Unitatea trebuia sa fie inchisa definitiv in martie, dar din cauza crizei energetice, guvernul a decis sa-i prelungeasca funcționarea, transmite…

- Centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie a fost miercuri deconectata din nou de la alimentarea externa cu energie electrica și se bazeaza pe generatoare diesel de urgența, a anunțat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA), avertizand asupra „situației tot mai precare și mai dificile…

- Comisia Europeana a anunțat vineri un acord de suplimentare cu un miliard de euro a finanțarii Coridoarelor Solidaritații UE pentru Ucraina, strategice in acest moment pentru transportul și comerțului ucrainean in razboiul anceput de Rusia. Intr-o prima etapa, Comisia Europeana va aloca urgent 250 de…

