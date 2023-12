Compania romaneasca Green WEEE, care se ocupa cu tratarea și reciclarea DEEE-urilor (deșeuri de echipamente electrice și electronice), anunța ca pornește a treia fabrica de reciclare, in contextul in care peste 50 de milioane de tone deșeuri electrice sunt aruncate la gunoi, arse sau comercializate ilegal. Noua fabrica, localizata in Buzau, este dotata cu tehnologie de ultima generație, și permite reciclarea a peste 1.000.000 de frigidere anual, cu o recuperare de peste 98% a materialelor.