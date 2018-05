Stiri pe aceeasi tema

- Bloomberg a anuntat miercuri lansarea unui serviciu cu plata dedicat utilizatorilor privati, marcand astfel o modificare a strategiei adoptate de grupul american, al carui model de business era pana acum construit in intregime pe baza unor servicii care se adreseaza profesionistilor din diverse sectoare…

- NASA a lansat cu succes miercuri un nou telescop spatial, ce are misiunea de a identifica exoplanete cu marimi comparabile cu cea a Terrei si care ar putea sa sustina viata, scrie agerpres.ro, cu referire la AFP.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca toti membrii organizatiei sustin raidurile aeriene coordonate de SUA, Marea Britanie si Franta, dupa o întâlnire a Consiliului Nord-Atlantic, forul de decizie în cadrul NATO.

- AJOFM Satu Mare ofera 317 locuri de munca vacante pentru saptamana viitoare. Structura pe meserii : MESERIA Locuri AGENT DE SECURITATE 5 AGENT DE VANZARI 2 AGENT SERVICII CLIENT 2 AMBALATOR MANUAL 2 BARMAN 2 CASIER 1 CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI INLOCUITORI 1 CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN…

- Organizația de Cercetare Spațiala din India (ISRO) a lansat, joi, un satelit de comunicații și va oferi servicii de telecomunicație mobila clienților din India. Reprezentanții organizației indiene au declarat ca, joi, la ora 16:56, ora locala, a fos...

- Dupa o perioada de liniște, directorul Aeroportului Internațional Timișoara (AIT), Daniel Idolu, a revenit din nou in atenția justiției... The post Directorul Aeroportului Timisoara, Daniel Idolu, susține ca e harțuit de o companie aeriana appeared first on Renasterea banateana .

- 25 februarie 2018 este o data pe care toți consumatorii o vor ține minte, este data în care în cadrul târgului de tehnologie ce a avut loc în Barcelona, Mobile World Congress, a avut loc lansarea oficiala a primului chipset comercial oferit de Huawei, Balong 5G01, procesor…

- Accesul la credite nu reprezinta si nu poate reprezenta un drept al consumatorului si, implicit, o obligatie pentru creditor, ci este un serviciu eminamente comercial, a declarat, luni, prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, la o conferinta de specialitate.…