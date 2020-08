O companie nipona incearca sa abata gandurile oamenilor de la COVID-19 organizand spectacole in care clientii stau in sicrie, inconjurati de zombie cu fierastraie, relateaza Reuters.



Clientii aflati in acest weekend in Tokyo au ocazia sa stea intinsi in cutii prevazute cu geamuri, aflate la doi metri distanta unele de altele, in care pot asculta povesti de groaza in timp ce urmaresc actori care interpreteaza diverse roluri, ii impung cu maini false si ii stropesc cu apa.



''Pandemia e stresanta si speram ca oamenii se pot relaxa putin tipand bine'', a spus…