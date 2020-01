O companie din Finlanda produce o pudră proteică din aer, apă și energie electrică O start-up din finlandez dezvolta o noua sursa de proteina folosind doar aer, apa și energie electrica, potrivit CNN.



Hranirea populației își pune din ce în ce mai mult amprenta pe resursele Terrei. Agricultura este una dintre cele mai mari producatoare de gaze cu efect de sera, în timp ce extinderea acestei industrii are ca efect defrișari masive. Totuși, o companie din Helsinki încearca sa schimbe ceva în acest sens.



Compania finlandeza lucreaza la crearea unei noi surse naturale de proteina, intitulata soleina. Aceasta nu are niciun gust și este… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

