Stiri pe aceeasi tema

- Investiție de 30 de milioane de dolari, in Timiș, anunțata la Consiliul Județean de o companie chineza care ofera soluții de controlere electronice inteligente. Oamenii de afaceri și-au propus sa operaționalizeze, pana in primavara anului viitor, in județul nostru, o fabrica de peste 12.000 de mp, cu…

- China i-a daruit Cambodgiei un stadion de 150 de milioane de dolari, construit la Phnom Penh, cel mai important grant acordat de chinezi acestei tari, relateaza AFP, potrivit news.ro. Arena cu o capacitate de 60.000 de locuri reprezinta cel mai recent proiect din cadrul initiativei Belt and…

- Au aparut noi modificari in proiectul de modernizare a Aeroportului International Iasi. Una dintre principalele schimbari consta in construirea noului terminal (T4), fara ca cele existente sa fie afectate in vreun fel. Planul Consiliului Judetean este ca noul terminal sa fie construit intre T3 si hangarul…

- Beijingul a denuntat „o incalcare a suveranitatii sale” si a amenintat cu „represalii” dupa aprobarea de catre SUA a vanzarii unor tunuri de artilerie catre Taiwan, echipamente destinate sa ajute insula impotriva unei potentiale invazii chineze, relateaza AFP.

- Sute de persoane s-au inghesuit, sambata dimineata, sa intre pe Plaja Dunarea din Galati, inaugurata in aceasta zi, dupa o investitie de circa 6 milioane de euro realizata de Primaria orasului. Oamenii au venit cu aproape o ora inainte de deschidere si s-au asezat la coada pentru a avea acces…

- Prefectul Silviu Iordache anunța demararea demersurilor pentru atragerea in județul Buzau a unuia dintre cei mai mari producatori de bare din otel si oteluri speciale din Europa. AFV Beltrame Group cu sediul in Italia intenționeaza sa investeasca 300 de milioane de euro pentru a construi o fabrica eco-inteligenta…

- CARAS-SEVERIN – Bunuri de peste 20.000 de lei au fost ridicate in urma actiunilor derulate in Caras-Severin si in Timis, la persoane banuite ca faceau afaceri ilegale cu alcool si tigari aduse de la sarbi! Oamenii legii au facut noua perchezitii domiciliare si 20 de perchezitii la autovehiculele folosite…

- FOTO| MEGA investiție, la Aiud: Se va deschide o noua HALA de producție, pentru ambulanțe. Noi locuri de munca pentru cetațeni MEGA investiție, la Aiud: Se va deschide o noua HALA de producție, pentru ambulanțe. Noi locuri de munca pentru cetațeni Un mare producator de ambulanțe din Europa, Deltamed,…