O companie de taxi din Constanta, delapidata. Judecatorii au amanat procesul

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul condamnat, in prima instanta, la o amenda de 5.000 de lei, pentru savarsirea infractiunii de uciderea animalelor, cu intentie, fara drept, isi va afla sentinta finala in luna septembrie. Decizia a fost luata de judecatorii Curtii de Apel Constanta, instanta care se va pronunta definitiv in…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au amanat pentru data de 12 septembrie dosarul notarului public Horia Botezatu, cauza in care acesta este banuit de fals intelectual in forma continuata 81 de acte materiale . Noul termen a fost stabilit pentru administrarea probei cu martori. Oricare va fi…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit un nou termen in apelul dosarului in care omul de afaceri Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, a fost achitat in prima instanta. Noul termen a fost stabilit pentru data de 27 septembrie. In cauza, Virgil Dulea fusese acuzat de evaziune fiscala si spalarea banilor.…

- Curtea de Apel Constanta a amanat pentru saptamana viitoare pronuntarea in apelul dosarului in care Ionut Corneliu Pripisi, fostul sef al Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta, a fost condamnat, in prima instanta, la sapte luni de inchisoare cu suspendare, pentru sustragere sau distrugere…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Constanta au luat o hotarare de ultim moment in cazul celor 16 constanteni care au actionat in instanta un hipermarket din municipiu, solicitand daune morale de 850.000 de euro. Curtea de Apel a stabilit ca luna viitoare sa inceapa judecata in apelurile declarate…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Constanta au dispus ca femeia gratiata din motive umanitare, in 2014, de fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, si recent condamnata la Constanta pentru constituirea unui grup infractional organizat sa ramana in stare de arest la domiciliu. Instanta a mentinut…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis definitiv vineri ca echipa detinuta de Gigi Becali – Fotbal Club Steaua Bucuresti (FCSB) – nu mai are voie sa foloseasca numele ‘Steaua’ si ‘Steaua Bucuresti’ fara consimtamantul Clubului Armatei, CSA Steaua. Judecatorii de la Instanta suprema au respins recursul…