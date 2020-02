Stiri pe aceeasi tema

- In plin scandal politic, Comisia Europeana face inspecție in Romania. O delegație a Comisiei Europene efectueaza de luni pana miercuri o vizita la București, anunța Guvernul. Experții europeni se vor intalni cu reprezentanții instituțiilor responsabile in domeniile vizate de Mecanismul de Verificare…

- Zeci de oameni din Puchenii Mari, județul Prahova, au traversat, vineri, o trecere pentru pietoni in șir indian, blocand circulația pe DN1, nemulțumiți ca au fost montate separatoare de sens. Pentru a se intoarce acasa sau pentru a merge la cimitir ocolesc, acum, aproximativ 10 kilometri.Zeci…

- Grupul german Ara Shoes, unul dintre cei mai mari producatori locali de pantofi, inchide din aprilie fabrica de la Simleul Silvaniei, judetul Salaj, si renunta la o parte dintre salariatii din Valea lui Mihai, judetul Bihor, conform surselor Ziarului Financiar.

- Un accident rutier a avut loc luni in localitatea Floresti, la intersectia cu localitatea Calinesti. Un autoturism si o autoutilitara au intrat in coliziune. Cinci persoane sunt implicate in accident, doua ramanand incarcerate.La fata locului au fost mobilizate un echipaj de stingere, descarcerarea…

- Zeci de persoane au fost evacuate, marți, dintr-un supermarket din Campina, județul Prahova, in urma unui incendiu cu degajare mare de fum produs la un panou electric.Potrivit reprezentanților ISU Prahova, pompierii au fost alertați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la panoul…

- La data de 26 noiembrie a.c., politistii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Sectiile 2 și 6, Biroul de Investigatii Criminale, beneficiind de sprijinul politistilor din cadrul Directiei Generale de Politie a municipiului Bucuresti, au identificat si retinut o femeie de 28 de ani,…

- La sfarșitul saptamanii trecute, va informam despre perchezițiile efectuate de polițiști din Prahova și București, insoțiți de jandarmi, la domiciliile a trei persoane din municipiul Campina, suspectate de comiterea unor furturi și talharii. Doi dintre suspecți au fost gasiți acasa, au fost ridicați…

- Mai multe instituții publice din județ au scos la concurs, in aceasta perioada, diferite funcții adresate persoanelor cu studii superioare, dar și celor cu studii medii. In total sunt disponbile 28 de joburi care pot fi ocupate doar prin concurs. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…