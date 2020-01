Stiri pe aceeasi tema

- Directorul unei companii din Marea Britanie a venit cu o propunere cu adevarat revoluționara. El a propus ca angajații nefumatori ai companiei sa fie rasplatiți cu 4 zile in plus de concediu, dupa ce a observat ca fumatorii petreceau aproximativ o ora afara la țigara in fiecare zi. Statul…

- KFC este acuzata de clientii din Marea Britanie ca a gresit comenzile de burger vegan, oferindu-le clientilor carne de pui. Reprezentantii companiei se apara si promite ca nu se va mai repeta.

- Kerem Albayrak a primit doi ani de inchisoare cu suspendare pentru ca ancheta desfașurata a evidențiat faptul ca acțiunile sale nu au compromis sistemele Apple. Chiar daca a primit anii de inchisoare cu suspendare, Albayrak va purta 6 luni un sistem de monitorizare si va fi obligat sa efectueze 300…

- Intervalul de timp 2015-2019 a insemnat pentru Aeroportul Internațional Timișoara, o perioada semnificativa pentru introducerea de noi destinații, investiții consistente in zona de operațiuni aeriene (1,9 milioane de euro) și lucrari continue pentru modernizarea infrastructurii existente. Trafic aerian…

- Christoph Zeller este singurul miliardar din Liechtenstein. Averea lui, facuta in industria dentara, se ridica la 3,1 miliarde de dolari, ceea ce reprezinta jumatate din PIB-ul micului principat european cu o populatie de 38.547 de locuitori. Miliardarul in varsta de 62 de ani este fostul…

- Zeci de mii șoferi din Marea Britanie au acționat in instanța producatorul auto Volkswagen, pentru trucarea emisiilor, aceasta fiind cea mai mare acțiune de acest fel, relateaza Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ministrul de Interne a vazut moartea cu ochii! Marcel Vela s-a prabușit cu…

- S-au dus vremurile in care angajatii voiau de la o companie doar un salariu si un contract pe perioada nedeterminata. Odata cu intrarea pe piata muncii a noilor generatii de angajati, regulile jocului s-au schimbat, iar companiile trebuie sa tina pasul.

- Tot mai multe companii mici adopta o saptamâna de lucru de patru zile. Dar rezultatele unui test de la Microsoft sugereaza ca ar fi posibil și la cele mai mari firme. Compania a introdus vara trecuta în Japonia un program numit „Work Life Choice Challenge” în care a închis…