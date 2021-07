Stiri pe aceeasi tema

- Un client a zarit langa tomberoanele de gunoi unde se ridicau produsele KFC un șoarece. Acolo se afla gangul de acces spre punctul unde KFC livreaza produse. Restaurantul in cauza este unul din Cluj. Șoarece zarit langa locul unde se ridica produsele KFC In anul 2011, KFC Romania a inchiriat un spațiu…

- Orasele Umea din Suedia si Tampere din Finlanda au cel mai curat aer din Europa, potrivit unui clasament al agentiei de mediu a Uniunii Europene (EEA), transmite dpa. In Romania, cel mai sanatos aer de respirat s-ar afla pe Valea Prahovei. Conform dpa, particulele fine, poluantul cu cel mai mare impact…

- Specialiștii romani care au analizat evoluția pandemiei susțin ca va fi o vara liniștita. Probleme ar putea sa apara la toamna, cred medicii Alexandru Rafila și Adrian Marinescu. Declarațiile au fost facute duminica seara, la Digi 24. Medicul Alexandru Rafila estimeaza ca pandemia va fi ținuta sub control…

- Cazul retrocedarii Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia ajunge la CEDO: Ce spune Arhiepiscopia Romano-Catolica Dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv retrocedarea Bibliotecii Batthyaneum catre Arhiepiscopia Romano-Catolica de Alba Iulia, aceasta din urma anunta ca se va adresa…

- PodcasturiCe putem vizita in Moldova? Sfaturile ghidului Specialiștii susțin ca in perioada calda a anului turismul din Moldova ar putea cunoaște noi posibilitați de dezvoltare. Natalia Mateevici afirma ca moldovenii vor avea in acest an frumoasa ocazie sa redescopere turismul rural, cultural și…

- Șeful Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Crin Bologa, a vorbit intr-un interviu despre lupta impotriva corupției la nivel inalt, la noi in țara, și a precizat ca aceasta nu inregistreaza inca rezultate notabile, iar corupția din Justiție, deși a fost redusa, exista și nu va disparea intr-un scurt…

- Pe masura ce Europa continua sa traverseze noile realitați provocate de pandemie, piețele imobiliare de pe intregul continent dau semne de continua creștere. Specialiștii anticipeaza o evoluție a mediei de prețuri pentru sectorul mid-to-high, cu un deficit de stoc in cazul apartamentelor din centrele…

- Pasagerii zborurilor care au fost deviate și au aterizat pe un alt aeroport decat era programat inițial nu vor mai fi despagubiți de catre companiile aeriene. Decizia aparține Curții de Justiție a Uniunii Europene. Totul a pornit de la un pasager al companiei Austrian Airlines, care s-a adresat instantei…