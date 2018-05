Stiri pe aceeasi tema

- Compania RED, cunoscuta pentru camere video profesionale, a surprins pe toata lumea anul trecut cu anuntul smartphone-ului Hydrogen One, primul sau produs de acest gen, care promitea un display „holografic” nemaivazut. Din pacate, lansarea programata pentru primavara acestui an nu este realizabila,…

- Intel a promis initial ca va lansa primele sale cipuri pe arhitectura „Cannon Lake” bazata pe un proces de fabricatie pe 10 nm spre sfarsitul anului 2018, insa la primul raport de venituri al anului, acest plan a fost impins mai mult in viitor. Se pare ca productia acestor cipuri este mai complicata…

- Inca din 2007, cand Apple a lansat primul iPhone, dispozitivele mobile au devenit in primul rand computere prin care accesam internetul de oriunde si apoi telefoane. Samsung considera insa ca exista si o piata pentru o serie de smartphone-uri fara internet, anuntand Galaxy J2 Pro, un model care nu poate…

- Apple ia in considerare lansarea de modele iPhone cu ecrane curbate, potrivit unor surse ale Bloomberg. Mai mult, compania experimenteaza cu o tehnologie care ii permite display-ului sa preia gesturi facute cu degetele fara ca ecranul sa fie atins. „Gesturile aeriene” descrise de Bloomberg vor deschide…

- Samsung a renuntat in urma cu trei ani la modelele „mini” ale flagship-urilor sale, insa ar putea sa le aduca inapoi pe piata incepand cu anul 2018. Conform unei listari din baza de date Geekbench, exista un nou smartphone Samsung inca nelansat numit SM-G8750, care ar putea fi o varianta mid-range de…

- iPhone X este cel mai scump smartphone „de serie” de pe piata, in mare parte din cauza costurilor in plus pentru componente. Apple stie acest lucru si pare sa incerce sa reduca din aceste costuri in 2018, pregatind un succesor foarte similar in capabilitati si design cu actualul flagship, la un pret…

- Scriu acest text la cald. Sony Xperia XZ2 mi-a atras atentia inca din momentul in care a fost anuntat. Astazi am avut ocazia sa il folosesc in cadrul unui eveniment pe care Sony l-a organizat in Romania si pot spune ca am fost impresionat placut. A fost „atractie la prima vedere”. Ramane de vazut daca…

- Energizer, o marca intrata recent pe piata de smartphone-uri din Romania, se pregateste sa lanseze, la MWC 2018, un telefon cu baterie de 16.000 mAh. Smartphone-ul, numit Power Max P16K Pro, nu va avea caracteristici tehnice modeste, asa cum este cazul la multe modele cu acumulator foarte mare.