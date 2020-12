Boast.ai susține ca a obținut deduceri fiscale de 150 de milioane de dolari pentru cei aproximativ 1.000 de clienți pe care ii are la aceasta ora, scrie TechCrunch.In multe țari din lume, startup-urile pot primi deduceri fiscale pentru investițiile in cercetare-dezvoltare și pentru o serie de costuri cu angajații, dar din cauza birocrației, acest lucru poate fi deseori greoi, scrie TechCrunch.Boast.ai vrea sa faca acest proces mai ușor, prin utilizarea unui mix de inteligența artificiala și experți contabili.Acum, compania a anunțat ca a strans, printr-o runda de finanțare, o suma de 23 de milioane…