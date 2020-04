Stiri pe aceeasi tema

- Compania EMI International a construit si doneaza 20 de porti dezinfectante pentru spitale din Romania, pentru a sprijini medicii si personalul medical in lupta impotriva COVID-19, conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES. Poarta functioneaza exclusiv cu dezinfectant lichid, iar compania recomanda…

- Farmaciile Help Net directioneaza catre asociatia Daruieste Viata suma de 100.000 euro, in scopul dotarii spitalelor din Romania in lupta impotriva COVID-19, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES. "Suma oferita de Help Net se va utiliza pentru achizitionarea echipamentelor de protectie pentru…

- E.ON Romania va dubla suma stransa de angajati; Banii vor fi folositi pentru achizitionarea de aparatura si echipamente de protectie a personalului medical; Compania va continua sa sprijine institutiile medicale, pentru care a alocat deja peste500.000 de lei; An ...

- Angajații companiilor E.ON din Romania au decis sa se implice direct intr-o campanie de strangere de fonduri prin care doresc sa contribuie la eforturile de dotare a unitaților medicale cu echipamente de protecție și aparatura specifica. Ei vor astfel sa aiba un aport direct in sprijinirea acestora,…

- E.ON Romania ne-a transmis ca pina pe 20 aprilie deruleaza o noua campanie „Daruiește lumina”. Compania a precizat ca, prin intermediul actualei campanii va dona 250.000 de kWh catre consumatorii casnici care au nevoie de ajutor in aceasta perioada marcata in toate planurile de efectele pandemiei COVID-19.…

- Singurul producator de clor din Romania vrea sa faca substante pentru dezinfectia spitalelor sau a strazilor. Managerul spune ca, potrivit OMS, clorul este singura substanta recomandata in pandemia de coronavirus. Compania are insa nevoie de acordul MS pentru a crește concentrația de clor, anunța…

- Va povesteam ieri faptul ca din ce in ce mai multe companii aleg sa se implice in lupta locala a autoritaților romane cu noul virus gripal. De data asta e vorba de Banca Transilvania care, conform Revistei Biz, va dona 14 milioane de lei catre Asociația Daruiește Viața, care va achiziționa aparate de…

- Compania de tehnologie globala ajuta intreprinderile sa isi imagineze afacerile pentru era digitala. HCL si-a extins prezenta la Iasi anul trecut, datorita disponibilitatii de oameni calificati, dar si pentru costurile mai mici, motive care fac din Romania, in general, o destinatie preferata pentru…