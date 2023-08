Stiri pe aceeasi tema

- O noua salva de rachete rusesti a fost lansata asupra Ucrainei, sambata seara, lovind in special cladirile companiei aeronautice Motor Sich, al carei control a fost preluat in 2022 de statul ucrainean pentru "importanta strategica" a acesteia in efortul de razboi, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir…

- Rusia a atacat miercuri dimineața portul Izmail de pe Dunare, la 15 kilometri de Tulcea. Un atac cu drone explozive rusesti a lovit infrastructura portuara si a provocat incendii in regiunea Odesa, in sudul Ucrainei. De asemenea, capitala Kiev a fost vizata de un atac masiv cu drone, dar toate au fost…

- In urma unui atac aerian rusesc asupra orașului-port din sudul Ucrainei, Odesa, un om a fost ucis, iar cea mai mare biserica a fost avariata, au declarat autoritațile ucrainene. Videoclipul obținut de Reuters a aratat un incendiu care arde in interiorul Catedralei Spaso-Preobrazhenskyi sau Catedrala…

- Fortele Aeriene ale Ucrainei au anuntat vineri ca au doborat 13 rachete rusești de croaziera in noaptea de joi spre vineri. Rachetele, lansate din Marea Caspica, vizau un aerodrom militar in vestul tarii vecine.

- Capitala ucraineana, Kiev, a fost atacata de Rusia pentru a noua oara in aceasta luna, relateaza BBC, potrivit Rador.Intr-un cartier al capitalei, ramasitele unui obiect doborat de sistemele de aparare a provocat un incendiu, dar nu au fost declarate victime. O persoana a fost ucisa la Odesa.…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, a anuntat arestarea a 6 persoane din capitala Kiev, care au postat pe retelele de socializare imagini cu interceptarea rachetelor si dronelor rusesti de catre antiaeriana ucraineana, in raidul din noaptea de luni spre marti, oferind astfel

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat miercuri ca a arestat sase persoane din Kiev care au postat pe retelele de socializare imagini cu interceptarea rachetelor si dronelor rusesti de catre antiaeriana ucraineana in raidul din noaptea de luni spre marti, afirmand ca astfel au oferit informatii…

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Un depozit de 1000 de metri patrați, inchiriat de Crucea Roșie ucraineana și folosit pentru depozitarea materialelor umanitare, a fost distrus intr-un atac cu rachete comis de Rusia in provincia Odesa din sudul Ucrainei.