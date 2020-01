Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana rusa Ural Airlines, care opereaza zboruri spre Munchen, Paris si Roma, a anuntat ca isi suspenda toate cursele care au ca destinatie Europa din cauza temerilor legate de propagarea noului tip de coronavirus (2019-nCoV), informeaza AFP, citeaza agerpres.ro.

- Autoritațile franceze au anunțat ca au dezvoltat un test de depistare precoce a noului coronavirus ce este deja disponibil in Paris și Lyon, iar de saptamana viitoare va ajunge și la celelalte spitale publice.

- Coronavirusul descoperit in China a ajuns in Europa, primele trei cazuri de contaminare cu acesta fiind confirmate in Franța, unul dintre pacienți fiind internat la Bordeaux, iar ceilalți doi la Paris

- Companii aviatice importante si-au suspendat cursele spre Iran si toate zborurile ce survoleaza teritoriile Iranului, Irakului, dar si Golfurile Persic si Oman, dupa atacurile iraniene din Irak, informeaza Agerpres, citat de b1.ro. Compania aviatica Air France si-a suspendat ”pana la noi ordine” toate…

- Dupa summitul de la Paris in formatul Normandia, președintele Ucrainei a declarat ca subiectul exportului de gaze rusești catre Europa ar fi fost deblocat și ca se lucreaza la detaliile noii ințelegeri.

- Compania care detine monopolul jocurilor de loterie in Franta (Francaise des Jeux -FDJ) a demarat joi operatiunea de listare publica initiala, care ar putea aduce aproape doua miliarde euro la bugetul statului, transmite AFP. Potrivit prospectului publicat miercuri seara, listarea la bursa…