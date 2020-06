Stiri pe aceeasi tema

- Trei fosti politisti din Minneapolis trebuie sa plateasca o cautiune de pana la 1 milion de dolari fiecare, pentru acuzatiile de ajutor si complicitate la uciderea lui George Floyd de catre un al patrulea politist, relateaza CNBC.

- Peste jumatate de milion de cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost inregistrate pana in prezent in Brazilia. Numarul deceselor de COVID-19 situeaza Brazilie pe locul 4 in lume, cu 29.341 de victime. In ultimele 24 de ore, autoritatile sanitare braziliene au raportat 16.409 cazuri de infectare,…

- O familie din Virginia a gasit pe sosea doi saci care contineau aproape 1 milion de dolari, in bancnote. Membrii familiei hotarasera sa faca o plimbare mai lunga cu masina ca sa se relaxeze. Politia inca incearca sa identifice sursa banilor.

- In total, marți dimineața erau 3.646.103 de cazuri de COVID-19, insumat in toate țarile, cu 252.407 de morți și 1.197.708 de vindecați. Raportul dintre decese și vindecari dintre cazurile inchise s-a ameliorat simțitor, ajungand de la 79-21% in urma cu doua saptamani, la 83% complet refacuți și doar…

- Amiotrofia Spinala este „boala genetica numarul unu care omoara cei mai mulți bebeluși pana la doi ani”. Remediul Zolgensma este cel mai scump vaccin din lume, care poate salva viața lui Noel, daca este administrat pana cel tarziu la varsta de 2 ani. 2,125 milioane de dolari sunt necesari pentru a achiziționa…

- Statele Unite inregistreaza numai ele 240.000 de infectari, Europa inregostreaza peste jumatate din total, 100.000 de cazuri au fost semnalate in Asia de Est, iar 80.000 in Orientul Mijlociu. In Franta, peste 1.300 de decese au fost inregistrate joi in spitale si azile de batrani (etablissement d'hebergement…

- Bogatașii lumii fac front comun pentru a lupta impotriva coronavirusului, printr-un mod cu adevarat crucial: donații de bani. Ca in cazul altor situații grave, precum incendiile din Australia sau arderea catedralei Notre Dame, vedetele iși „rup” din buzunare sume impresionante pentru a le oferi ajutor…

- Conform publicatiei Die Welt, presedintele american ar fi incercat sa obtina drepturi exclusive pentru un vaccin impotriva coronavirus de la compania CureVac din Tubingen.Guvernul german ar fi facut eforturi pentru a impiedica aceasta operatiune si se pare ca ar fi si reusit. Trump a incercat sa-i convinga…