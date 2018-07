Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri britanic Arron Banks, unul din principalii finanțatori ai campaniei pro-Brexit din Marea Britanie, s-a intalnit de cel puțin de 11 ori cu ambasadorul rus la Londra, Alexander Iakovenko, a anunțat duminica saptamanalul The Observer. Anterior, Banks a declarat reporterilor despre „doua-trei”…

- Guvernul britanic, amenintat de un vot nefavorabil in Camera Comunelor (camera inferioara a legislativului de la Londra), a prezentat miercuri un amendament care ii acorda parlamentului un posibil drept de opinie asupra acordului cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Artista de muzica populara Natalia Gliga a murit la 77 de ani, iar colegul acesteia de scena, Benone Sinulescu, a facut dezvaluiri emoționante la tv. “Era un om absolut deosebit, o cantareața sensibila care nu a vrut sa iasa in prim plan, dar ea oricum era de mult in prim plan. Era o persoana corecta,…

- Ce a ajuns sa faca Viorel Lis pentru o masa in oraș. Fostul primar al Capitalei a postat pe contul de Facebook o fotografie, in care tine in brate un ursulet, un buchet imens de trandafiri roz, si doua paini. Mai exact, Viorel Lis face reclama la o florarie pentru a-și rotunji veniturile, iar soția…

- Banii proveniti din Rusia si ascunsi in active din Regatul Unit submineaza reactia guvernului de la Londra la politica externa agresiva a Moscovei, arata un raport al comisiei pentru afaceri externe a parlamentului britanic, preluat de Reuters. Incepand din 1991, in centrul financiar londonez…