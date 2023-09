Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic va amana cu inca trei luni impunerea controalelor totale post-Brexit asupra importurilor de bunuri din Uniunea Europeana, a anuntat marti guvernul britanic, impingand astfel data de incepere a masurii pana in ianuarie 2024, relateaza Reuters.

- Guvernul taliban a arestat in ultimele 10 zile mai multi lucratori din mass-media in cel putin sase provincii din Afganistan, a anuntat joi Misiunea de Asistenta a Natiunilor Unite in Afganistan (UNAMA).

- Guvernul britanic a cumparat corturi in care intentioneaza sa cazeze pana la 2.000 de migranti in urmatoarele luni, pentru a face economie. Mai multe asociatii pentru drepturile omului au denuntat „cruzimea” acestui proiect, scrie Agerpres. Ministerul britanic de Interne ar fi cumparat corturile pentru…

- Desi Comisia a fost de acord sa nu activeze suspendarea de fonduri, deficitul bugetar din acest an trebuie totusi redus fata de cel de anul trecut, urmand ca in 2024 sa continue cu o scadere mai consistenta. De asemenea, Guvernul trebuie sa adopte masuri fiscale de corectie, respectiv cresteri de taxe,…

- Un politician rus de rang inalt a declarat luni, 17 iulie, ca Rusia nu ar trebui sa reinnoiasca acordul privind cerealele din Marea Neagra, avand in vedere atacul asupra podului care leaga Rusia de Crimeea, si a cerut, de asemenea, atacuri asupra infrastructurii critice din Ucraina, relateaza Reuters…

- Ilan Șor, politicianul moldovean condamnat pentru „furtul miliardului”, insista sa ramana pe scena politica din Republica Moldova, la o saptamana dupa ce justiția a scos in ilegalitate partidul ȘOR, scrie presa de peste Prut. „La solicitarea și rugamințile a mai mult de jumatate din populația Moldovei,…

- Guvernul paralel instalat in estul Libiei a amenintat sambata ca va bloca exporturile de hidrocarburi, principala resursa a tarii, acuzand executivul rival cu sediul la Tripoli si recunoscut de ONU, ca iroseste veniturile din petrol, noteaza AFP, citat de Agerpres.Cele mai importante terminale petroliere…

- China se opune ferm practicii eronate a parții britanice de a interpreta in mod deliberat greșit legile Chinei și de a discrimina și suprima firmele chineze. Guvernul de la Beijing a incurajat companiile chineze sa coopereze in sectorul investițiilor straine in conformitate cu principiile pieței și…