- Fostul presedinte american Donald Trump si sotia sa Melanie au platit 750 de dolari sau chiar mai putin ca impozit pe venit federal in 2016 si 2017 si zero in 2020, conform documentelor facute publice de comisia fiscala a Camerei Reprezentantilor, citate vineri de dpa si Los Angeles Times.

- Comisia speciala a Camerei Reprezentantilor care a investigat atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Congresului american si-a publicat joi seara raportul final, prezentand argumente potrivit carora Donald Trump ar trebui sa fie pus sub acuzare pentru incitare la insurectie si recomanda totodata ca fostului…

- Procesul in care Donald Trump și trei dintre copii sai sunt acuzați de frauda fiscala va incepe in octombrie 2023, cu aproape un an inainte de alegerile prezidențiale din 2024 . Data a fost stabilita de tribunalul din New York.