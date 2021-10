O cometă uriașă, cea mai mare detectată vreodată, se îndreaptă spre sistemul nostru solar O cometa uriașa – probabil cea mai mare detectata vreodata – se indreapta spre sistemul nostru solar, cu o estimare a timpului de sosire de peste 10 ani, conform noilor cercetari citate de Live Science. Astfel, ea ar putea ajunge pe orbita lui Saturn in 2031. Cometa, cunoscuta sub numele de Bernardinelli-Bernstein (sau C/2014 UN271), are cel puțin 100 de mile (100 de kilometri) lațime – fiind de aproximativ 1.000 de ori mai mare decat o cometa tipica. Este atat de mare incat astronomii au confundat-o cu o planeta pitica, potrivit unei declarații care anunța descoperirea cometei in iunie 2021.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare seara de octombrie, inspre sud-vest, dupa apus, pana in ora 20, se vede planeta Venus. Apare ca o stea foarte stralucitoare, alba la culoare, situata nu foarte sus fața de orizont in jurul orei 19. Pe 8 octombrie Mercur se va afla la cea mai mica distanța de Pamant (la perigeu), la 98,7 de…

- O cometa enorma se indreapta inspre interiorul sistemului solar, urmand sa ajunga in vecinatatea noastra cosmica peste 10 ani, potrivit unei noi cercetari publicate pe serverul arXiv. Obiectul spațial, cunoscut drept cometa Bernardinelli-Bernstein, are un nucleu de cel puțin 100 de kilometri, fiind…

- Daca ați studiat vreodata un model al sistemului nostru solar, probabil ca ați observat ca Soarele, planetele, lunile și asteroizii sunt în aproximativ același plan. De ce? Pentru a raspunde, Live Science ne invita într-o calatorie în timp – cu 4,5 miliarde de ani în urma.Atunci,…

- O cautare de șase ani în spațiul de dincolo de orbita lui Neptun a dus la descoperirea a 461 de obiecte. Aceste obiecte includ patru care se afla la mai mult de 230 de unitați astronomice (AU) de la Soare. (O unitate astronomica este distanța de la Pamânt la soare, aproximativ 149,6 milioane…

- La data de 27 august 2003, planeta Marte s a aflat la cea mai mica distanta de Terra din ultimii 60.000 de ani, trecand la aproape 55.758.006 km de Pamant.Marte este a patra planeta de la Soare si penultima ca marime din Sistemul Solar, conform Wikipedia. Marte poarta numele zeului roman al razboiului…

- Luna iulie a anului 2021 a depașit toate recordurile și a devenit cea mai calda luna inregistrata vreodata pe planeta Pamant, transmite Agenția Naționala Oceanica și Atmosferica din Statele Unite. S-a ajuns in aceasta situație din cauza crizei climatice care afecteaza planeta. „Aici, primul loc este…

- Citește Horoscop saptamanal Rac. Previziuni pentru perioada 31 iulie – 6 august 2021, realizat de Urania in exclusivitate pentru Libertatea. Afla ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac și urmarește video Uranissima. Horoscop saptamanal Rac – 31 iulie – 6 august 2021 Intre 31 iulie…

- „In cursul zilei de astazi, polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia s-au sesizat cu privire la faptul ca, un autoturism, aparținand unui barbat, de 43 de ani, din București, se afla pe o plaja din stațiunea Saturn”, transmite IPJ Constanța.Turistul a parcat mașina pe plaja, cat mai aproape…