- Pasionatii de astronomie din emisfera nordica vor avea sansa de a admira pe cerul nocturn din aceasta saptamana o foarte rara cometa verde, supranumita "Incredible Hulk", au anuntat cercetatorii rusi specializati in studierea acestor corpuri ceresti, citati miercuri de agentia de presa Sputnik. Potrivit…

- Oamenii de știința cred ca pe o planeta aflata la 1.400 de ani lumina de Terra ar putea sa existe viața deoarece intrunește toate condițiile necesare pentru acest lucru, arata un studiu publicat recent de Cercetatorii de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie. Exoplaneta Kepler 452b, care un…

- O echipa de cercetatori din Italia, SUA si Belgia au descoperit ca doi sateliti naturali ai lui Jupiter lasa „urme” in aurora planetei. In lucrarea publicata in jurnalul Science, savantii descriu ce au gasit si cum aceste noi informatii...

- NASA se pregatește sa lanseze prima nava spațiala catre Soare, cu ajutorul rachetei Delta IV Heavy. Cercetatorii incearca sa afle informații fara precedent despre steaua din centrul sistemului nostru solar. Parker Solar Probe este o nava spațiala creata de NASA ce va fi lansata pe 4 august, de pe platforma…

- Merg planetele invers? Privite de pe pamant, da… In mersul lor pe orbita in jurul Soarelui – odata cu Pamantul – planetele dau impresia ca se intorc inapoi. Este doar o miscare aparenta, pentru ca in realitate, planetele merg in ritmul lor normal pe orbita lor cosmica, doar ca, privite de pe pamant,…

- Marte are nevoie de aproximativ 2 ani pentru o revolutie completa in jurul Soarelui si se muta in retrograd la fiecare 26 luni, pentru o durata cuprinsa intre 55 si 80 zile. Fiecare planeta reprezinta o alta fateta a vietii noastre si cand o planeta intra in retrograd, acel element este activat…

- Marte retrograd 2018 se intampla foarte aproape de Pamant, o intamplare foarte rara! Deci daca te vei uita pe cer si vei vedea un astru urias privind furios inapoi la tine in aceasta vara, acela este Marte. El este cel mai stralucitor pe la finalul lunii iulie atunci cand Terra, Marte si Soarele…

- Un studiu recent arata influenta pe care o are gravitatia altor planete asupra orbitei Pamantului in jurul Soarelui. O ipoteza mai veche a oamenilor de stiinta a fost confirmata de curand, in urma unui studiu. Cercetarea arata ca gravitatia uriasa pe care o exercita planetele…