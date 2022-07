O coloană uriașă de vehicule militare rusești se îndreaptă către Zaporojie O mare coloana de vehicule militare rusesti a trecut prin orasul ocupat Mariupol din sudul Ucrainei, indeptandu-se catre regiunea Zaporojie, a declarat un consilier al primarului din Mariupol sambata, in ziua cand ministrul rus al apararii Serghei Soigu a anuntat ca a ordonat trupelor ruse intensificarea operatiunilor pentru a preveni atacurile ucrainene asupra zonelor din […] The post O coloana uriașa de vehicule militare rusești se indreapta catre Zaporojie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Stiri pe aceeasi tema

