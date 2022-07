Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentati ai Ucrainei, Rusiei si ONU se intalnesc miercuri, la Istanbul, pentru a negocia reluarea livrarilor de cereale prin Marea Neagra, a anuntat marti ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, potrivit AFP.

- Administratia prorusa instalata de Moscova in teritoriile ocupate in regiunea Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, a anuntat joi ca va prelua controlul proprietatilor apartinand statului ucrainean, relateaza AFP. „Regiunea eliberata Zaporojie nationalizeaza proprietatile statului ucrainean. Decretul in…

- ”Regiunea devine o zona cu rubla ca deviza. Rubla va circula cu acelasi titlu ca grivna. Societatile si antreprenorii pot afisa preturile in ambele monede”, anunta Administratia Civila si Militara prorusa a acestei regiuni situate in sudul Ucrainei. ”Cursul este de doua ruble o grivna”, anunta ea intr-un…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu a anunțat ca vineri cucerirea regiunii ucrainene Lugansk (in estul Ucrainei) este aproape incheiata, iar un total de 1.908 militari ucraineni de la combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol s-au predat, informeaza France Presse.

- In cea de-a 77-a zi a invaziei ruse in Ucraina, ofensiva rusa continua sa se concentreze in regiunea prorusa Donbas (est), regiunea vecina Herson si in sudul Ucrainei, indeosebi la Mariupol, a informat miercuri Statul Major general al fortelor armate ucrainene, transmite EFE.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca forțele ruse au capturat orașul-port strategic Mariupol, in sudul Ucrainei. Rusia a afirmat ca a capturat orașul portuar Mariupol, asediat in sudul țarii, cu excepția uzinei siderurgice Azovstal, unde rezista aproximativ 2.000 de luptatori ucraineni.…

- Rusia a cerut din nou marți ca intreaga armata ucraineana sa „depuna armele” și ca aparatorii ramași la Mariupol sa inceteze „rezistența lor fara sens”.„Nu provocați destinul, nu va forțați norocul, luați singura decizie corecta – incetați operațiunile militare și depuneți armele”, a transmis Ministerul…