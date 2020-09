Stiri pe aceeasi tema

- Pentru SANATATEA valcenilor, in cei patru ani de mandat, președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Radulescu, a reușit sa inițieze proiecte de investiții, in valoare de aproximativ 31 de milioane euro. Este vorba de proiecte finanțate cu fonduri europene, guvernamentale sau din bugetul propriu…

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a anuntat vineri un plan pentru testarea universala a cetatenilor impotriva coronavirusului, in incercarea de a depista cazurile asimptomatice, relateaza DPA. Intr-o conferinta de presa, Lam i-a indemnat pe locuitorii din Hong Kong sa participe la aceasta…

- Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanta de Urgenta privind acordarea unor ajutoare de stat pentru TAROM si Blue Air, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. El a precizat ca Ordonanta de Urgenta adoptata are in vedere instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat societatii…

- „Avem și acum in derulare proiecte mari, de anvergura care ne-au ajutat pe timp de criza”, a marturisit Gavril Mureșan, directorul Electroplast. Acesta a recunoscut ca in urma cu 12 ani, compania a trecut prin momente extrem de dificile. Cum a reușit sa supraviețuiasca: „Criza din 2008-2010 ne-a cutremurat…

- Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a precizat ca astazi va fi reincarcat instalatia si sistemul va functiona din nou. "Din nefericire, CET Sud, care apartine de Ministerul Energiei, a oprit pentru revizie mai multe zone si a oprit alimentarea cu apa calda. Dar sunt probleme cu alimentarea…

- Actionarii societatii Vega Turism SA s au intrunit in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.Actionarii societatii Vega Turism SA s au intrunit in data de 31.05.2020, la sediul societatii din statiunea Mamaia, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in prezenta urmatorilor actionari:…

- Vineri, 26 iunie, politistii din Sighetu Marmatiei au fost sesizati cu privire la un furt comis intr-o societate comerciala de pe strada Bogdan Voda din municipiu. Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca reprezentantul legal al societatii comerciale a retinut un tanar care a incercat sa treaca…

- O ședința a Consiliului de Administrație de la Compania Județeana Apa Serv Neamț pare sa anunțe un fel de revoluție in societate, cel puțin la nivel administrativ. Gheorghe Stanciu, fostul președinte al consiliului de administrație a fost pus in postura sa voteze o propunere de inlocuire a sa cu Constantin…