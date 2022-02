O colecţie de 300 de bijuterii unicat, scoasă la vânzare, cu ocazia Mărțișorului O colectie de aproximativ 300 de bijuterii, al caror pret variaza intre 100 si 12.000 de euro, va fi scoasa la vanzare pe 24 februarie la o licitatie organizata online de o casa de licitații din București. Printre cele mai impresionante piese in licitatia de Martisor se remarca colectia de “bijuterii-inima”. Accesoriile-simbol pentru aceasta perioada sunt realizate din materiale pretioase si ornate cu cele mai rare pietre – diamante, smaralde, perle sau safire. Intre acestea se numara un lant cu pandantiv din aur alb, ornat cu smarald-inima, anturat de diamante, la pretul de pornire de 800 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

