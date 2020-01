Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Sebeș, sprijiniți de polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale și de polițiști locali, au confiscat peste 6000 de obiecte pirotehnice, in cadrul unei acțiuni organizate in 31 decembrie, intr-o piața din municipiu. Cu aceasta ocazie, polițiștii au depistat 9 persoane, cu varste cuprinse…

- Orasul timisean Jimbolia si comuna Carpinis au fost parteneri cu localitatea Csanadpalota din Ungaria in cadul unui proiect finantat din bani europeni, in cadrul Programului Interreg V-A Romania-Ungaria. Implementarea proiectului ”Tradiție și modernitate – cooperare culturala transfrontaliera” a demarat…

- Cand vrei sa-ti transformi caii-putere in inorogi-putere, uita-te in sus: e posibil sa vezi cum iti da tarcoale un exemplar din specia Oportunitatus Bolidus Reinoitus. Mai exact, oportunitatea sa-ti schimbi masina cu una mai noua si mai buna. Asa cum ar trebui sa faca si Ionut, unul dintre DJii care…

- Consulatul Onorific al Republicii Polone la Cluj-Napoca va deservi județele Bihor, Bistrița-Nasaud, Cluj, Mureș, Maramureș, Salaj și Satu Mare. Cu acest prilej, Mihaela-Monica Calușer a fost învestita în funcția de Consul Onorific al Poloniei. „România este tot mai…

- Virgin Radio Romania se pregatește pentru o noua premiera cu Andrei Niculae: un maraton radio de 48 de ore, cu muzica live, invitați și multe surprize pentru tine! Primii invitați Maratonul lui Niculae #5 au fost deja anunțați prin intermediul unui scurt clip video: De vineri, de la ora 10, tune in…

- INNA lanseaza astazi single-ul „Bebe”, o piesa in limba franceza și engleza compusa de artista cu Vinka, Marco & Seba și Theea Miculescu și produsa de Marco&Seba. INNA a colaborat cu aceștia pentru cele mai cunoscute single-uri care au devenit hituri in intreaga lume: „Ruleta”, „Nirvana”, „Yalla”, dar…

- Numele lui Joe Gaspar este cunoscut in randul melomanilor din intreaga țara și nu numai. Nascut la Zalau, artistul a devenit in 1991 basistul formației timișorene Quo Vadis. Trio-ul timisorean a avut parte de o serie de aprecieri, iar in urma participarii la festivalul Top T din Buzau a inregistrat…

- Simona Halep a caștigat primul meci de la Turneul Campioanelor, impotriva canadiencei Bianca Andreescu, dupa ce a salvat o minge de meci pentru adversara. Pentru a ajunge in semifinale, Simona are nevoie de o victorie impotriva Elinei Svitolina, iar Bianca Andreescu sa treaca de Karolina Pliskova. Simona…