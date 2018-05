O clujeancă, ţinută cu hemoragie internă în ambulanţă, până medicul şi-a terminat cafeaua Luata cu salvarea de acasa dupa leșinuri cauzate de o hemoragie interna, Ionela, o femeie din Cluj, a fost nevoita sa aștepte mai bine de o ora, inchisa in ambulanța, pentru ca doctorița, sub pretextul ca mai trebuie sa consulte in pacient, s-a oprit la o șueta cu prajitura și cafea, potrivit InfoCluj.eu. "Daca tot e sezon de Tiff, sa va prezint și eu un film. Un film absurd intr-o țara civilizata. Plina, insa, de nesimțiți. De Ionela, mama celor 10 copii din Samboleni, v-am mai povestit. Cum duce pe picioare probleme medicale grave de un an jumate. Duminica noaptea i-a fost iar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

