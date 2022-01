Stiri pe aceeasi tema

- Clujul nu va avea focuri de artificii și concerte in noaptea de Revelion, in Piața Unirii și Piața Avram Iancu. Totuși, primarul Emil Boc a spus ca va face 3 -4 focuri de artificii, pe care clujenii sa le vada din geam. Clujul nu va avea concert de Revelion 2022 fara impunerea certificatului COVID”Am…

- Eduard Coltoi este un tanar originar din Poienarii de Muscel. La varsta de 24 de ani a emigrat in Italia. Și de 12 ani locuiește acolo. Și-a facut o familie, casatorindu-se cu o italianca, și are o viața frumoasa. Plus o afacere de succes, dar pentru care muncește mult, fiind “titolare barista”. In…

- In prezent, industria frumuseții ne ofera din ce in ce mai multe tipuri de produse inovatoare, cum ar fi cristalele lichide pentru par. Chiar daca au aparut pe piața destul de recent, acestea au devenit extrem de populare in randul femeilor din intreaga lume. Cristalele lichide contribuie la regenerarea…

- O tradiție care a fost intrerupa de pandemie, cea a Targului de Craciun din centrul Sucevei, a fost reluata, dar in condiții speciale, impuse de lege.Casuțele puse gratuit la dispoziție meșterilor populari și producatorilor din cadrul asociației „Produs in Bucovina" au fost ...

- Clujul nu a scos la concurs niciun post in spitale pentru medicii rezidenți, semn ca nu avem nevoie de medici sau locurile trebuie acordate pe sistemul ”Pile și Relații”.Conform Ministerului Sanatații, in acest an sunt scoase la concurs 270 de posturi definitive pentru medicii rezidenți in spitalele…

- Brigitte Sfat nu se lasa! Bruneta a venit cu o noua afacere in atenția romanilor. Aceasta a luat o decizie drastica dupa ce ultimele idei nu au avut succes, așa ca vinde anumite produse care au caștigat inimile micuților in ultima perioada. Toate detaliile: Ce afacere noua a deschis Brigitte Sfat Brigitte…

- Odata cu declanșarea pandemiei majoritatea artiștilor s-au vazut in situația de a nu mai avea venituri, avand in vedere restricțiile impuse. Om activ de fel, Petrica Mațu Stoian a decis sa se apuce de afaceri, astfel incat sa-și mai rotunjeasca veniturile. Fara concerte sau evenimente, celebrul solist…

