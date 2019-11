Stiri pe aceeasi tema

- Este din nou stare de alerta in Craiova, dupa ce un minor de numai 15 ani pe nume Remus Fieraru a disparut fara urma. Adolescentul le-ar fi lasat parinților sai un bilet cu un mesaj șocant.

- Cinci persoane, intre care doi copii, au ajuns la spital, dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier. Totul s-a petrecut dupa ce șoferul, care se indrepta spre Iași, unde sunt expuse moaștele Sfintei Parascheva, a adormit la volan, din cauza oboselii.

- Un cantaret celebru de la noi ascunde o mare drama. El se afla in topul manelistilor, dar tatal lui este cersetor intr-o gara aproape parasita. Baiatul a povestit in urma cu ceva timp intamplarile prin care a trecut la casa de copii, dupa ce a fost martor la bataile crunte primite de la mama lui.

- Actrița Natașa Raab trece prin momente teribile dupa ce soțul ei, Val Guțul, s-a stins din viața sambata, 14 septembrie, anunța Antena 1. Anunțul a fost facut chiar de actrița, care a facut public un...

- Au trecut 40 de zile de la moartea tragica a preotului Marius Barascu, iar familia sa se pregatește sa-i faca pomenirea, așa cum cer datinile creștinești. Petronela Barascu, soția sa, i-a inștiințat pe toți cei care l-au iubit și l-au apreciat pe regretatul parinte de ceea ce urmeaza sa se intample.

- Este unul dintre cei mai renumiti bucatari din Romania, proprietarul a doua localuri de top din Capitala si planuri mari de viitor. De diseara il puteti vedea in noul sezon al emisiunii MasterChef, de la Pro Tv. Joseph Hadad are o multime de secrete atat in bucatarie, cat si in viata. Putini ii stiu…

- Sergiu Gabriel Nenu, un roman in varsta de 35 de ani, originar din Bacau, dar stabilit in Italia, unde muncea in agricultura, s-a sinucis zilele trecute. Barbatul lucra in agricultura, dar cazuse in patima „pacanelelor”. Deși avea trei copii de crescut, barbatul iși pierdea toți banii pe jocurile de…

- Exista strazi in Cluj in care pe trotuar nu incape nici macar un carucior cu copii. Asta pentru ca autoritatile locale au fost mereu mai interesate sa le creeze conditii soferilor, dar i-au lasat pe pietoni pe ultimul plan.