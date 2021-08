Stiri pe aceeasi tema

- O patrula din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Șcheia a oprit pentru control pe un drum comunal de pe raza localitatii mopedul condus de un localnic. Din verificarile efectuate de politisti in bazele de date, s-a constatat faptul ca conducatorul mopedului nu detine permis de conducere pentru nicio categorie…

- Un barbat din comuna Șona s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o mașina, baut și fara permis, iar aceasta a luat foc. Incidentul s-a petrecut in satul Alecuș. Potrivit IPJ Alba, marți, 29 iunie, in jurul orei 22.30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au intervenit pe raza localitații Alecuș…

- Tragedie matinala in satul Radeni din raionul Calarasi. Un barbat de 41 de ani s-a impuscat din greseala, in timp ce incerca sa sperie un paznic. Victima se afla la pescuit pe teritoriul unei proprietati private.

- Sambata, 12 iunie, ora 13.45, un tanar de 21 ani din sat/com. Ilișești, jud. Suceava, a condus motocicleta neinmatriculata pe un drum comunal neclasificat in interiorul localitații Ilișești, avand direcția de deplasare DN 17 spre DJ 178. La un moment dat a virat brusc dreapta, pierzand controlul asupra…

- La data de 9 iunie 2021, in jurul orei 12,30, politistii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au depistat un barbat de 61 de ani, din comuna Lopadea Noua, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Ocnișoara, comuna Lopadea Noua, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a fost acrosat de o masina in timp ce a incercat sa traverseze drumul european E 85, in localitatea Oniceni. Accidentul a avut loc vineri seara, in jurul orei 19.50. Victima, barbat de 45 ani, din comuna Foraști, s-a angajat in traversarea D.N 2 – E85, in localitatea…

- CHIȘINAU, 18 mai - Sputnik. Potrivit poliției, tragicul accident a avut loc luni seara in jurul orei 19:30, pe drumul R 21. © Photo : Telegram / Poliția Republicii MoldovaAccident groaznic: Mașina - morman de fiare, un barbat mort și un copil la Reanimare Ofițerul de presa al Inspectoratului…