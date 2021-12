O clinică de oftalmologie din Rusia, care se numește Omicron, vrea să interzică numele folosit pentru noua tulpină Fondatorul unei retele de clinici de oftalmologie din Rusia, care se numește Omicron, nume dat și noii tulpini de coronavirus, vrea sa faca plangere la OMS pentru a interzice folosirea acestui nume, a informat un pist de radio rus, citat de EFE. “Acest nume este o marca inregistrata (…), asocierea sa cu noua varianta de COVID-19 […] The post O clinica de oftalmologie din Rusia, care se numește Omicron, vrea sa interzica numele folosit pentru noua tulpina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

