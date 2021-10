Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, marți, la o rafinarie din Ploiești. Din cauza degajarilor mari de fum, autoritațile au trimis populației un mesaj Ro-Alert. Din fericire, pompierii au intervenit de urgența și au reușit sa stinga flacarile in scurt timp. ISU Prahova a anunțat ca flacarile au afectat o suprafața…

- Un incendiu a izbucnit in jurul orei 11:20 in incinta rafinariei Lukoil, informeaza ISU PRAHOVA. Focul se manifesta la instalatia de cocsare, unde ard reziduuri petroliere. Stie in curs de actualizare

- Incendiu casa particulara și anexa gospodareasca in localitatea Maneciu Ungureni. Focul se manifesta violent pe o suprafața de aproximativ 80 mp. La fata locului au fost mobilizate 2 autospeciale de stingere și o ambulanta SMURD. Sursa ISU PRAHOVA

- Un incendiu violent a cuprins o construcție și mai multe autoturisme, la un depozit de butelii din localitatea Fantanele, judetul Prahova. Salavatorii au gasit doua victime, respectiv un baiat de 17 ani cu arsuri pe 92% din suprafața corporala și un barbat de 52 de ani cu arsuri pe maini și picioare.…

- Un tanar de 17 ani are arsuri pe toata suprafața corpului, iar un barbat de 52 de ani este ranit la maini și picioare, dupa ce un incendiu extrem de puternic s-a produs sambata la un centru de incarcare a buteliilor din localitatea Fantanele, in județul Prahova.

- Un incendiu violent a cuprins o construcție și mai multe turisme, la un depozit din localitatea Fantanele, anunța ISU Prahova. Echipajele au gasit doua victime, respectiv un baiat de 17 ani cu arsuri pe 92% din...

- Un incendiu a izbucnit sambata dupa-amiaza la un centru de incarcare butelii in localitatea prahoveana Fantanele. Potrivit ISU Prahova, la fata locului au fost mobilizate 6 autospeciale de lucru cu apa si spuma si o ambulanta, infomeaza Agerpres. Din primele informatii nu sunt raportate victime.

- 60 de persoane sunt blocate cu rulotele sau autoturismele intr-un camping din Dambovița și așteapta retragerea apelor, in urma ploilor torențiale din ultimele ore. Probleme sunt și in județul Prahova. In Sinaia și Bușteni mai multe case au fost inundate, iar un autoturism a fost luat de ape, potrivit…