O clădire-monument s-a prăbușit în centrul Capitalei (FOTO-VIDEO) O parte a unei cladiri parasite din centrul Bucureștiului, monument istoric, s-a prabușit miercuri seara, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov. Potrivit sursei citate, la fața locului au fost trimise doua autospeciale. Incidentul a avut loc pe strada Iuliu Barasch, in zona Unirii. Salvatorii au evacuat șase persoane (cinci adulți și un copil) din cladirea lipita de cea care s-a daramat. Potrivit ISUBIF, nu au fost persoane ranite. ISUBIFISUBIFISUBIF The post O cladire-monument s-a prabușit in centrul Capitalei (FOTO-VIDEO) appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

