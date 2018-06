Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi dimineata, intr-o cladire parasita de pe Calea Mosilor, din Capitala, iar traficul rutier in zona a fost perturbat ca urmare a interventiei pompierilor.

- O scoala din sectorul 5 al Capitalei a fost distrusa de flacari in zorii zilei. Flacarile inalte au cuprins acoperisul scolii in jurul orei 3 dimineata, iar incendiul a fost extrem de violent. Focul s-a extins rapid si o parte din acoperis s-a prabusit. La fata locului au actionat zeci de autospeciale,…

- O școala a fost distrusa de un incendiu puternic, in noaptea de duminca spre luni. Flacarile au mistuit unitatea de invațamant, situata pe strada Margeanului, din Sectorul 5 al Capitalei. ISU precizat ca școala nu avea autorizație de de securitate la incendiu.

- Un incendiu izbucnit miercuri seara intr-o gospodarie din comuna Pojorata a facut mari pagube, distrugand casa de locuit a familiei. Flacarile au fost observate in jurul orei 22.30, cand s-a dat alarma. La fața locului au ajuns pompierii Detașamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc, impreuna cu…

- Dincolo de pasiunea lor pentru motoare și muzica rock, dincolo de hainele lor din piele, plete și tatuaje, in viața de zi cu zi aceste persoane sunt ingineri, IT-iști, directori de firme, agenți de vanzari, phihologi etc, dar mai presus de toate sunt OAMENI cu mult suflet. Un gest demn de toata admirația…

- Panica in aceasta noapte la Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. I.M. Georgescu” din zona Copou. Un incendiu puternic a cuprins unitatea medicala. Flacarile au cuprins instantaneu acoperisul spitalului, iar mai multi pacienti au fost evacuati de urgenta si transferati in alte unitati. Din primele…

- Alerta la Iasi dupa ce in acesta noapte un incendiu puternic a izbucnit la Institul de Boli Cardiovasculare. Flacarile au pornit de la acoperis si au distrus aproape in totalitate etajul sase. Toti pacientii au fost evacuati si mutati in cladirea alaturata ce apartine de Spitalul Parhon. La etajele…

- Un incendiu puternic a cuprins fabrica UAMT din Oradea. De ore bune, zeci de pompieri incearca sa stinga focul, insa, dat fiind faptul ca flacarile au ajuns la o hala de depozitare de cauciucuri si mase plastic, misiunea este una dificila.