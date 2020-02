Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei privind proiectul societatii Monolit Proiect Consult SRL, reprezentata de Aidar Murat.APM Constanta a decis ca "nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare…

- Imobilul nu mai este folosit de 20 de ani, dupa ce liceul a devenit teoretic! Neutilizat de 20 de ani, Corpul C al Colegiului National „Nicolae Titulescu” din Brasov (fostul liceu Tractorul) va intra in reabilitare, dupa care i se va da o noua destinatie. Deocamdata, proiectul este…

- Baza sportiva din orașul Baia de Arieș va fi in curand modernizata, printr-o investiție de peste 150.000 de euro. Cladirea administrativa – fosta popicarie – urmeaza sa fie transformata intr-o sala de fitness moderna cu o capacitate de 25 de locuri. De asemenea, tribunele stadionului vor putea gazdui…

- Skanska Romania, filiala locala a unuia dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari la nivel global, a inaugurat Equilibrium 1, prima cladire a proiectului de birouri Equilibrium. Complexul este cel de-al doilea proiect dezvoltat de companie in zona de Nord a capitalei, dupa Green Court Bucharest.…

- Cea mai inalta cladire de birouri din Romania, UBC 0, ridicata in cadrul complexului Iulius Town, atrage interesul inca inainte de finalizare. Astfel, Ness Digital Engineering și Iulius Town Timișoara a inchiriat doua etaje din imobilul office United Business Center 0 (UBC 0). Cea mai inalta cladire…

- Mai tineti minte creioanele Koh-i-noor cu care, probabil, fiecare am scris pe bancile scolii? De cele mai multe ori erau aduse in Romania din fosta Cehoslovacie iar apoi, cum marca a stabilit fabrici si in alte tari, au fost importate si din Turcia, Bulgaria sau chiar R.P. Chineza. La fel, cu siguranta…

- Globalworth, liderul pietei de birouri din Europa Centrala si de Est a inaugurat cel mai inteligent lobby din regiune, care include o serie de inovatii si tehnologice precum cea mai mare podea cinetica din lume intr-o cladire de birouri, cel mai mare perete verde natural intr-o cladire de birouri din…

- Primaria Chisinau ar putea fi transformata intr-un muzeu. Anuntul a fost facut de edilul Capitalei, Ion Ceban.Vezi cum arata monumentul istoric la momentul actual.Imaginile au fost realizate de fotograful Publika.md Irina Coptu.