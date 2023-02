O clădire din Turcia s-a făcut una cu pământul, “învinsă” de cutremur. Momentul prăbuşirii, filmat în direct Doua cutremure au zguduit puternic Turcia si Siria, la doar 12 ore distanta. Bilantul provizoriu, care creste de la o ora la alta, ofera o imagine de ansamblu a tragediei: mii de morti si peste 10.000 de raniti. Si pagubele materiale sunt insemnate. O multime de cladiri au fost sterse de pe suprafata pamantului. Una dintre ele – un imobil din Diyarbakir. Zidurile s-au facut una cu pamantul, chiar in timp ce echipele de cautare incercau sa salveze victimele seismului cu magnitudinea 7,8. Momentul a fost surprins live, de agentia de stiri DHA din Turcia. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Puternicul cutremur care a lovit luni sudul Turciei si Siria vecina are un bilant devastator din cauza unei combinatii de factori: momentul in care s-a declansat, locatia sa, o falie relativ linistita timp de doua secole si cladiri prost construite, relateaza AFP. Bilantul provizoriu ajunsese deja in…

- Cel de al doilea cutremur s-a produs la mai puțin de 12 ore dupa primul seism, afectand mai multe orașe din Turcia și Siria.Ultimele bilanțuri indica 1.800 de morți și aproape 7.000 de raniți in urma cutremurelor din Turcia și Siria.Momentul celui de al doilea seism a fost surprins de catre o echipa…

- Doua cutremure devastatoare au zguduit Turcia și Siria, lasand mii de morți, fiind considerate cel mai mari cutremure din ultimii 80 de ani. Au avut loc și o serie de replici care au provocat distrugeri uriașe in cele doua țari. Bilanțul la aceasta ora este de cateva mii de morți, iar al doilea seism…

- Bilanțul victimelor cutremurului produs luni dimineața in Turcia se modifica de la ora la ora. Autoritațile anunța ca aproape 200 de persoane au murit in... The post Un al doilea cutremur lovește Turcia și Siria. Peste 1500 de oameni au murit , dar cifra acestora crește | Video appeared first on Special…

- Bilanțul victimelor cutremurului produs luni dimineața in Turcia se modifica rapid. Aproape 200 de persoane au murit in Turcia și in Siria, anunța autoritațile. Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a zguduit Turcia și Siria. Inițial se vorbea despre zeci de victime, dar intre timp au fost confirmate 195…

- Bilanțul persoanelor decedate in cutremurul care a lovit Turcia, luni dimineața, ar putea ajunge pana la 10.000, a anunțat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), citat de CNN. Cutremurul a avut magnitudinea 7,8 și s-a produs in zona de granița cu Siria, a fost urmat de zeci de replici puternice.…

- Camerele de supraveghere au surprins momentul in care o cladire de șase etaje din orașul Sanliurfa din sud-estul Turciei se prabușește, luni dimineața, la scurt timp dupa cutremurul de 7,8 grade pe scara Richter care a provocat peste 500 de decese și mii de persoane ranite in Turcia și Siria.https://www.youtube.com/watch?v=ovefEDPcYuMSanliurfa…

- Pana in prezent, autoritațile turce nu au transmis informații privind romani care sa se numere printre victimele cutremurului de 7,8 grade care a lovit Turcia luni dimineața, transmite Ministerul de Externe intr-un comunicat de presa. In schimb, 10 cetațeni au solicitat asistența consulara pentru repatriere.…