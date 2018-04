Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase oameni au murit si alti 20 au fost raniti dupa ce un autobuz s-a rasturnat pe o autostrada in apropierea capitalei Bulgariei, Sofia, a anuntat Ministerul bulgar al Sanatatii, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit sursei citate, 20 de persoane au fost transportate…

- Regimul sirian a reluat o ofensiva pentru a stopa insurgentii la Douma. Bombardamente sporadice ale rebelilor la Damasc au dus la uciderea a sase civili, conform televiziunii siriene, in contextul in care regimul si aliatii rusi acuza in mod regulat insurgentii ca lanseaza obuze si rachete asupra…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 28 au fost ranite, vineri, intr-un incendiu declansat intr-un bloc de apartamente cu 20 de etaje in orasul Ho Si Min, in cladire locuind peste 700 de familii...

- Cel putin patru morti si noua raniti, aseara, in urma prabusirii unui pod pietonal recent instalat in zona Universitatii Internationale din Florida, a declarat senatorul Bill Nelson din Florida, informeaza agentia Reuters,

- Politia a deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele pranusirii cladirii. Zbigniew Hoffman, guvernatorul regiunii, a declarat ca este prea devreme pentru a stabili cauza incidentul, insa exista indicii ca s-ar produs ca urmare a unei explozii in urma unei scurgeri de gaze, informeaza…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan... The post Carnagiu in Polonia: cel puțin trei morți și peste 20 de raniți, dupa ce s-a prabușit o cladire appeared first on Renasterea banateana .

- Cel putin doi oameni au murit si 50 au fost raniti in urma coliziunii dintre doua trenuri in Carolina de sud (sudul SUA), au relatat media americane citate de Reuters. Potrivit primelor informatii, in accidentul produs duminica dimineata in apropierea orasului Cayce au fost implicate un tren de pasageri…