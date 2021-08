O clădire cu 20 de etaje, devastată de un incendiu uriaş la Milano O cladire de locuinte cu 20 de etaje a fost devastata duminica de un incendiu urias la Milano (nordul Italiei), au anuntat serviciile de salvare fara a raporta victime, noteaza AFP și Agerpres. Turnul rezidential situat la periferia sudica a capitalei lombarde a luat foc la etajele superioare in jurul orelor 17.30 (15.30 GMT). „Flacarile s-au extins apoi la etajele inferioare”, provocand un fum dens, au indicat pompierii pe contul lor de Twitter. Aproximativ 70 de familii locuiesc in imobil „Locuitorii cladirii au fost contactati telefonic. Nu sunt persoane date disparute”, au precizat ei in cursul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

