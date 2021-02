Stiri pe aceeasi tema

- Liga Nationala feminina de handbal continua cu etapa a 10-a, partidele fiind gazduite de sala din Sfantu Gheorghe. Iata programul meciurilor de joi, 18 februarie: Ora 10:30 - CS Activ Prahova Ploiești - CSM Galați; Ora 13:10 - CSU Cluj-Napoca - CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud Ora 16:00 - SCM Gloria Buzau…

- Val de reacții dupa ce imagini cu o cladire din Cluj-Napoca, cu un aspect neplacut pentru mulți, au aparut pe rețelele de socializare. Cladirea va fi un hotel și este situata pe strada Avram Iancu. Clujenii critica Primaria ca a aprobat…

- Dupa trei zile de la redeschiderea școlilor, in sectorul 4 al Capitalei au fost inregistrate trei cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in randul elevilor, plus un profesor, a informat Primaria sectorului 4. In acest moment, numarul total al cazurilor confirmate din București a ajuns la cinci. In sectorul…

- Ne aflam pe strada Visarion, din Capitala. Aici se afla candva o celebra cladire construita in urma cu aproape 100 de ani, dupa planurile arhitectului Ion Berindei, arhitect și ministru al Lucrarilor publice in Cabinetul Ion Ghica, intre 1870 și 1871.Berindei a fost unul din promotorii proeminenți ai…

- Șoferii care circula pe la Piața Unirii din București trebuie sa deschida bine ochii. Nu de alta, dar s-ar putea trezi cu mașinile direct in fantanile din centrul Capitalei. Li s-a intamplat deja unor bucureșteni. Trei la numar, in doar o saptamana. Ultimul incident s-a petrecut chiar joi seara, cand…

- UPDATE ora 11.15, 16.01.2021Dupa mai multe telefoane la Bucuresti, pe platforma au fost adaugate mai multe centre de vaccinare la Cluj si au aparut si locuri disponibile. Cei care incearca acum au sanse sa se programeze.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ne…

- Handbalul feminin incepe in forta noul an, cu doua meciuri tari in Liga Florilor Mol, partide ce opun patru dintre favoritele la podium: CSM Bucuresti, Minaur Baia Mare, SCM Ramnicu Valcea si Gloria Buzau.

- Deloitte a asistat asiguratorul austriac Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) in preluarea businessurilor grupului olandez Aegon din domeniul asigurarilor de viața și non-viața, al pensiilor private și al managementului de active din Ungaria, Polonia, Romania și Turcia. Cu un preț…