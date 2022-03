Stiri pe aceeasi tema

- Cel de al doilea transport de ajutoare umanitare colectate pe Platforma Guvernului Romaniei – "Ucraina, impreuna ajutam mai mult" a plecat din Bucuresti, spre Siret, in aceasta dimineața, anunta Executivul. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, in completarea sprijinului oferit duminica seara…

- Directorul general executiv al BP, Bernard Looney, va demisiona din Consiliul de Administratie al Rosneft "cu efect imediat", a mai anuntat compania intr-un comunicat.BP, cu sediul la Londra, a fost supusa unor presiuni puternice din partea Guvernului britanic pentru a rupe legaturile cu compania petroliera…

- Primul președinte al Curții de Conturi a Romaniei dupa reinființarea sa in anul 1992, profesor universitar doctor Ioan Bogdan a trecut la cele veșnice. ”Pe data de 10 februarie 2022, in anul in care se implinesc 30 de ani de la reinființarea Instituției Supreme de Audit a Romaniei, inima primului…

- Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat implementarea unui proces de reorganizare a structurii de personal a societatii si aplicarea masurii de concediere colectiva, structura organizatorica urmand sa fie modificata incepand cu data de 1 martie 2022, se arata intr-un comunicat de presa…

- In conformitate cu dispozitiile art. 117 si 111 din Legea societatilor 31/1990 – republicata, dl. Mihail Lixandroiu, in calitate de Presedinte al Consiliul de Administratie DAC AIR S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 2, sector 1, inregistrata…

- Sindicatul Transportatorilor din Bucuresti nu a initiat si nu a organizat prezentul protest, pozitionandu-se in primul rand ca un factor de echilibru, iar in al doilea rand ca un avertizor, aducand la cunostinta conducerii in permanenta nemultumirile salariatilor, anunta organizatia intr-un comunicat."Pentru…

- Nicoleta era din Focsani si a urmat cursurile de licența și master ale Academiei de Studii Economice din București. A plecat insa in Anglia alaturi de partenerul sau de viata. Erau o familie fericita, care s-a simtit implinita cand a aparut si baietelul lor. Doar ca tanara mamica avea sa afle ca are…

- Consiliul de Administrație al SC "Transport Local" SA Targu Mureș organizeaza selecție pentru ocuparea a trei posturi vacante de cenzori. Potrivit unui comunicat, cerințele pentru ocuparea postului sunt urmatoarele: studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licența, experiența…