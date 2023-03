Potrivit Centrelor pentru controlul bolilor (CDC) din Statele Unite, o ciuperca, in unele cazuri letala și inalt rezistenta la medicamente, se raspandește intr-un ”ritm alarmant” in unitațile medicale americane. Este vorba despre Candida auris care, in ultimii ani, s-a raspandit in mod ingrijorator. Potrivit cercetatorilor, Candida auris (C. auris) nu reprezinta un risc pentru persoanele cu o stare de sanatate buna. In schimb, aceasta ciuperca poate fi mortala pentru persoanele cu sistem imunitar fragil, in cazul carora poate provoca infecții ale sangelui, la inima sau creier, transmite HuffPost.…