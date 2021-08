O cisternă răsturnată aproape a blocat traficul pe autostrada Timișoara – Deva O autocisterna s-a rasturnat, azi noapte, pe autostrada A1, pe sensul de mers Timișoara – Deva. Mastodontul a blocat ambele benzi de circulație, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunțand ca se poate trece doar pe banda de urgența. La fața locului au fost trimise mai multe echipe de intervenție. Angajații de la DRPD lucreaza […] Articolul O cisterna rasturnata aproape a blocat traficul pe autostrada Timișoara – Deva a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

