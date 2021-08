O cisternă încărcată cu GPL a intrat pe contrasens, pe A1, spulberând parapeții La doar cateva sute de metri de accidentul mortal de pe Autostrada București Pitești la care intervine elicoperul SMURD, șoferul unei cisterne incarcata cu gaz lichefiat (GPL) a intrat pe contrasens și a rupt desparțitoarele de metal, potrivit Poliției Romane. Potrivit primelor informații, șoferul cisternei a pierdut controlul mastodontului in urma exploziei unei anvelope. Accidentul […] The post O cisterna incarcata cu GPL a intrat pe contrasens, pe A1, spulberand parapeții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

