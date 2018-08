Stiri pe aceeasi tema

- Deveselu! Cat s-a vorbit saptamana asta de baza din inima Olteniei, speculandu-se politic greșeala facuta de ministrul Apararii despre dotarile din bucata noastra de scut antiracheta. De aceea poate momentul e nimerit sa amintim ca Deveselu, aflat doar la o aruncatura de baț de Caracal, locul accidentului…

- Un subofiter de la ISU Cluj a fost ranit joi dimineata dupa ce o cutie lasata langa masina sa a explodat, scrie Mediafax.ro.Reprezentantii IPJ Cluj au declarat ca un subofiter al ISU Cluj mergea catre masina sa parcata si a observat o cutie langa aceasta.

- Azi-dimineața, in jurul orei 08:30, in cartierul Manastur, din Cluj-Napoca, s-a produs o deflagratie in urma careia o persoana a fost ranita. Din primele informatii, un barbat care se deplasa spre autoturismul sau parcat, a observat o cutie in apropierea vehiculului si, in momentul in care ar fi ridicat-o…

- Datele de trafic de pe aeroportul internațional ”Traian Vuia” Timișoara, pentru primele cinci luni ale acestui an, arata o evoluție spectaculoasa a companiei Tarom, care pentru prima oara reușește sa fie peste compania low-cost Ryanair la numarul de pasageri transportați. In primele cinci luni ale acestui…

- Un șofer care a blocat o strada de langa Orașelul copiilor din București, a provocat un adevarat scandal in trafic. Acesta, suparat ca alte trei mașini nu au vrut sa dea cu spatele pentru a trece el, l-a luat la bataie pe un alt participant la trafic. Agresorul s-a dat jos din mașina sa, inarmat…

- Cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia sunt atenționați de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ca orarul zborurilor si activitatea aeroportului din Bologna ar putea fi afectate vineri, in intervalul orar 13.00 – 17.00, de greve locale si generale.

- Un accident rutier produs astazi, 21 mai 2018, in jurul orei 14.15, pe DN 74, intre localitațile Presaca Ampoiului și Poiana Ampoiului, s-a soldat cu ranirea ușoara a doua persoane. ”Trafic ingreunat pe DN 74, intre Presaca Ampoiului si Poiana Ampoiului, datorita unui accident produs la km 82 + 600…

- Un accident rutier produs luni, in jurul orei 14.15, pe DN 74, intre localitațile Presaca Ampoiului și Poiana Ampoiului, s-a soldat cu ranirea ușoara a doua persoane. ”Trafic ingreunat pe DN 74, intre Presaca Ampoiului si Poiana Ampoiului, datorita unui accident produs la km 82 + 600 de metri, in care…