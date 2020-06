Stiri pe aceeasi tema

- Așa-numitul generator de energie cu efect de umbra (shadow-effect energy generator, SEG), dezvoltat de cercetatorii de la Universitatea din Singapore (NUS), produce energie electrica cu ajutorul contrastului de lumina între zonele iluminate și cele umbrite, scrie 365 Reblog, citat de ziarul ungar…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din Lethbridge afrima ca un studiu din aprilie a aratat ca cel puțin 13 plante de canabis , care erau bogate in CBD, pareau sa afecteze caile ACE2 pe care virusul le folosește pentru a accesa corpul. „Am fost absolut uimiți la inceput, apoi am fost cu adevarat…

- O parte din populația Japoniei și din alte țari din Asia Orientala pare sa dispuna de o imunitate crescuta in fața noului coronavirus, dupa cum arata un studiu al Universitații din Tokyo. Rezultatele studiului ar putea explica de ce in Japonia și in alte țari din sud-estul Asiei mortalitatea este mai…

- Rectorul Universitatii de Vest Timisoara ( UVT ), Marilen Pirtea , a anuntat, marti, ca instituția a devenit, in contextul pandemiei, ” universitate online ”. Adica admiterea din acest an va avea loc exclusiv online. ”Va anuntam premiera trecerii in format exclusiv online a procesului admiterii din…

- Un numar de 60 de persoane din cele 5.754 care au participat la un studiu asupra angajatilor marilor ligi sportive profesioniste din Statele Unite au fost depistate pozitiv la coronavirus, mult mai mic fata de analizele similare din statul California, au afirmat, duminica, autorii studiului, citati…

- Studiul international intitulat Proiectul Fericirea Reala arata ca documentarele despre natura au un impact direct asupra starii de spirit si a bunastarii spectatorilor sai. Cercetarea condusa de profesorul Dacher Keltner, un expert in stiinta emotiilor la Universitatea din California – Berkeley, confirma…

- Un studiu al cercetatorilor de la Universitatea din Buffalo și Harvard Business School arata legatura dintre importanța data succesului financiar și sentimentul de singuratate și izolare. Lipsa de atenție pentru relațiile cu oamenii apropiați are consecințe negative inclusiv asupra sanatații mintale,…